Согласно информации командования Медицинских сил ВСУ, за сутки, 23 мая, в рядах армии зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом. Всего болеет 62 военнослужащих.

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"За прошедшие сутки зарегистрировано четырнадцать новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.Четверо военнослужащих Харьковского гарнизона находятся в изоляторе воинской части. Еще восемь военнослужащих Тернопольского гарнизона в настоящее время находятся на изоляции в воинской части…" - говорится в сообщении.

Еще один боец, утверждают в ВСУ, находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ". Одного военнослужащего отправили на самоизоляцию домой.

Уточняется, что всего с начала эпидемии на самоизоляции находится 259 воинов. Через три дня период изоляции заканчивается у 40 бойцов.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 24 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине достигло 20 896 человек. За сутки болезнь обнаружили у 406 украинцев. Отметим, что положительная динамика в стране наблюдается уже третий день подряд.

Также "Страна" писала, что по состоянию на утро воскресенья, 17 мая, коронавирус подтвердился у еще одного украинского военного. Всего болезнь выявили у 38 человек.