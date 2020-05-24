Восемь областей Украины и город Киев не соответствуют критериям Кабмина для перехода на второй этап смягчения коронавирусного карантина.

Об этом в воскресенье, 24 мая, информирует Центр общественного здоровья (ЦОЗ)

Так, по показателю инцидентности, который должен быть меньше 12 на 100 тысяч населения, не соответствуют Волынская (15,32), Закарпатская (14,92), Киевская (14,03), Ровненская (21,60) и Черновицкая области (33,84).

По показателю количества тестирований на 100 тысяч населения, который должен быть не менее 12, не соответствуют Донецкая (8,32), Луганская (7,26) и Полтавская области (11,81).

Что касается последнего критерия, заполненности коек в больницах, тут норма превышена в Черновицкой области. При разрешенной заполненности больничных коек в 50% и менее, в этом регионе занято 56,04% мест.

Что касается Киева, то там показатель инцидентности составляет 15,30. Это указывает на то, что согласно правилам Кабмина, столица на второй этап ослабления карантина перейти не может.

В то же время, власти Луганской области вчера распорядились смягчить карантин в регионе с 25 мая. Там планируют открыть садики, храмы, ожидается возобновление работы общественного транспорта.

Напомним, что в Киеве за прошедшие сутки, 23 мая, коронавирусом заразились 54 человека, что является самым большим показателем заболеваемости за последнюю неделю. Тем не менее, в столице с 25 мая заработает метро.