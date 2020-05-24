За прошедшие сутки, 23 мая, коронавирусом заразились в Киеве 54 человека, что является самым большим показателем заболеваемости за последнюю неделю.

Об этом свидетельствуют данные, которые приводит Центр общественного здоровья.

Так, заразились болезнью за сутки 54 человека. Выздоровели от коронавируса семь человек. Еще один житель столицы умер. Всего в Киеве зафиксировано 2 623 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 358 киевлян. Умерли 59 человек.

Уточним, что это самый большой показатель заражения коронавирусом за последние дни. К примеру, вчера и позавчера коронавирусом болезнь обнаружили у 47 человек. В среду, 20 мая, коронавирусом в Киеве заболели 51 человек.

На утро 19 мая в Киеве обнаружили 38 случаев заражения коронавирусом, а вначале недели болезнь подхватил 41 житель столицы.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 24 мая, количество зараженных в Украине достигло 20 896 человек. За сутки болезнь обнаружили у 406 украинцев. Отметим, что положительная динамика в стране наблюдается уже третий день подряд.

Как сообщала "Страна", первый в мире генетический тест для определения коронавируса разработали в авторитетной американской клинике "Альберт Эйнштейн". Начать использовать новинку собираются с июня, и она уже запатентована на территории США.