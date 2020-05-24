После планов Германии и Франции создать фонд в 500 млрд евро для спасения Евросоюза от коронавирусного кризиса, Австрия, Нидерланды, Швеция и Дания предложили свое видение на решение экономических проблем ЕС. Эти государства выступили против субсидирования пострадавших стран, предложив давать деньги взаймы.

Об этом информирует DW.

Согласно плану, европейские государства должны будут создать специальный фонд укрепления экономики ЕС, который будет действовать 2 года. При этом помогать наиболее пострадавшим от кризиса странам предлагается в формате разовых кредитов.

Стоит отметить, что сферы, куда деньги могут быть потрачены, будут ограничены. Средства дожны будут пойти на научные исследования и инновации, систему здравоохранения и переход к "зеленой" экономике.

Напомним, что в Швеции, где власти отменили тотальный карантин по экономическим соображениям, смертность от коронавируса стала самой большой в Европейском Союзе.

Ранее мы писали, что американский филантроп и миллиардер Джордж Сорос второй раз за 10 дней предсказал скорый распад Евросоюза.