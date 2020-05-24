Северокорейский диктатор Ким Чен Ын впервые появился на публике за три недели отсутствия. Он провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи.

Об этом сообщает агентство KCNA.

Так, по данным издания, совещание было посвящено обсуждению "насущных требований по дальнейшему укреплению сил национальной обороны и сдерживания войны средствами внутренней и внешней политики".

Также поднимались вопросы сдерживания ядерной войны и меры для увеличения армии КНДР.

Напомним, это уже не первое исчезновение Ким Чен Ына. В субботу, 2 мая в сети появилось видео с северокорейским диктатором, который спустя три недели после своего исчезновения пришел на церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений в провинции Пхеннан-Намдо и перерезал там ленточку под аплодисменты людей.

"Страна" также разбиралась в том, что может стоять за внезапным исчезновением лидера КНДР, а также почему начали распространяться слухи про его смерть.