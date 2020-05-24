В Харькове, где недавно протестовали медики скорой помощи, коронавирусом заразился главврач областной инфекционной больницы Павел Нартов.

Об этом он сам рассказал в комментарии "Общественному" в пятницу, 22 мая.

Как сообщил Нартов, заболевание Covid-19 у него определил тест, который он сделал после появления соответствующих симптомов. По словам 54-летнего медика, у него проявились кашель, боль в горле и повышенная температура. На данный момент он госпитализирован.

Главврач также рассказал, что кроме него заболели и четыре работника больницы, среди которых начмед. Все они также проходят лечение в медучереждении.

В свою очередь замгубернатора Харьковской области Михаил Черняк уверяет, что болезнь директора инфекционной больницы не повлияет на ее работу.

"Она (больница) будет работать в штатном режиме. Разумеется, во всем мире болеют врачи, которые непосредственно находятся в эпицентре. Благодаря нашим врачам, они все на местах, они работают", - сказал Черняк.

Напомним, что недавно от коронавируса умер главврач больницы в Луганске. Ему было 48 лет.

Ранее мы писали, что в Ивано-Франковске умер главврач станции скорой помощи Игорь Ковалюк.