Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам (Рамазан-байрам), который глава страны ранее хотел сделать государственным.

Соответствующее сообщение было опубликовано его пресс-службой в воскресенье, 24 мая.

"Примите сердечные поздравления по случаю благословенного праздника Рамазан-Байрам. Для миллионов мусульман это время высокого духовного роста, открывает сердца для добрых поступков и благородных дел. Искренняя забота о родных и близких, милосердие и взаимопонимание - общечеловеческие ценности, способствующие сохранению мира, гармонии и единства в обществе. Желаю согласия и процветания каждой мусульманской семье. Крепкого здоровья вам, счастья и радости", - говорится в поздравлении.

Напомним, что "Страна" подобрала красочные открытки и поздравления к этому мусульманскому празднику.

Ранее мы писали, что с наступлением Уараза-байрама поздравил мусульман и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который недавно был госпитализирован в московскую больницу с подозрением на коронавирус.