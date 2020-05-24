За прошедшие сутки, 23 мая, коронавирусом заразились в Канаде 1141 человек, а страна опередила Китай в рейтинге стран по количеству заболевших и вышла на 13 место в мире. В Китае за сутки болезнь подтвердилась у троих людей.

Об этом свидетельствуют данные на сайте worldometers.info.

Так, количество заболевших в Канаде достигло 83 621 человека. Умерли от болезни 6 355 человек. Еще 43 305 канадцев выздоровели. Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован 26 января.

А в Китае коронавирусом заражены 82 974 человек. За сутки болезнь подтвердилась у троих людей. Умерли от коронавируса 4 634 человека. Выздоровели 78 258 пациентов.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 24 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине достигло 20 896 человек. За сутки болезнь обнаружили у 406 украинцев.

Как сообщала "Страна", первый в мире генетический тест для определения коронавируса разработали в авторитетной американской клинике "Альберт Эйнштейн". Начать использовать новинку собираются с июня, и она уже запатентована на территории США.