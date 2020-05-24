Власти Чехии, которые разрешили въезд трудовым мигрантам не из стран Евросоюза с 11 мая, также возобновили работу своих консульских отделов в Украине. Теперь заробитчане смогут получить визы в эту страну несмотря на карантин.

Об этом в субботу, 23 мая, заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек, передает Radio Prague International.

Сообщается, что генконсульство Чехии во Львове заработало уже 22 мая, а вот в Киеве консульский отдел откроется в понедельник, 25 мая.

"После повторных переговоров с украинскими властями нам удалось достичь договоренности и частично возобновить визовый процесс. Чешская экономика нуждается в украинских работниках. Мы стремимся упростить ситуацию чешскому здравоохранению и сельскому хозяйству, которым не хватает сезонных работников из-за рубежа", - заявил Петршичек.

В МИД также отметили, что находясь в Чехии, украинцы, которые являются научными сотрудниками, студентами, их родственниками, а также высококвалифицированными работниками в области здравоохранения и социальных услуг, могут подать заявление на продление ВНЖ.

"Подача документов посредством визовых центров в Украине пока не представляется возможной, так как центральные украинские власти в связи с эпидемиологической обстановкой не дали разрешение на возобновление их работы", - отметил замминистра иностранных дел Мартин Смолек.

Напомним, что недавно президент Финляндии Саули Ниинисте поблагодарил Зеленского за украинских заробитчан, которые отправились за рубеж собирать урожай.

Ранее мы писали, что Польша откроет границу для иностранных учеников и студентов уже с 15 июня.