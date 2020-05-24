США хочет создать американский аналог ВОЗ, который войдет в состав Госдепа
В администрации президента США Дональда Трампа рассматривают возможность создать организацию, которая будет аналогом Всемирной организации здравоохранения. Возглавить ее может Дебора Биркс, которая сейчас отвечает за борьбу с коронавирусом в Соединенных Штатах.
Об этом говорится в материале Politico.
Так, главной целью организации является борьба с будущими вспышками инфекционных заболеваний. Предполагается, что она станет новым подразделением в Государственном департаменте.
"Наличие единственной инициативы, направленной на то, чтобы сфокусировать внимание и ресурсы всего мира, стало эффективной моделью, чтобы переломить ход таких болезней, как ВИЧ/СПИД и малярия. США будут утверждать глобальное лидерство в мобилизации частных и государственных партнеров, многосторонних учреждений и других двусторонних доноров для поддержки глобальной ответной реакции на пандемию, которая принесет результаты для американского народа", — говорится в сообщении.
Уточняется, что проект создания организации уже вызвал разногласия между Государственным департаментом и Агентством США по международному развитию.
Ранее "Страна" писала о том, что Соединенные Штаты обвинили ВОЗ в высокой смертности людей от коронавируса.
Также мы сообщали, что Дональд Трамп направил письмо в адрес Всемирной организации здравохранения (ВОЗ) в котором международной организации выдвинут ультиматум.