В администрации президента США Дональда Трампа рассматривают возможность создать организацию, которая будет аналогом Всемирной организации здравоохранения. Возглавить ее может Дебора Биркс, которая сейчас отвечает за борьбу с коронавирусом в Соединенных Штатах.

Об этом говорится в материале Politico.

Так, главной целью организации является борьба с будущими вспышками инфекционных заболеваний. Предполагается, что она станет новым подразделением в Государственном департаменте.

"Наличие единственной инициативы, направленной на то, чтобы сфокусировать внимание и ресурсы всего мира, стало эффективной моделью, чтобы переломить ход таких болезней, как ВИЧ/СПИД и малярия. США будут утверждать глобальное лидерство в мобилизации частных и государственных партнеров, многосторонних учреждений и других двусторонних доноров для поддержки глобальной ответной реакции на пандемию, которая принесет результаты для американского народа", — говорится в сообщении.

Уточняется, что проект создания организации уже вызвал разногласия между Государственным департаментом и Агентством США по международному развитию.

Ранее "Страна" писала о том, что Соединенные Штаты обвинили ВОЗ в высокой смертности людей от коронавируса.

Также мы сообщали, что Дональд Трамп направил письмо в адрес Всемирной организации здравохранения (ВОЗ) в котором международной организации выдвинут ультиматум.