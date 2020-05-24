23 мая в Черновицкой области коронавирус подтвердился у 63 человек, это около шестой части часть общего числа новых зараженных за сутки в Украине (409). Всего в регионе выявлено более 3 тысяч коронавирусных больных.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Черновицкой гособладминистрации Сергей Осачук.

"Общее число больных на Буковине, с первого установленного случая, составляет 3027 человек. 23 мая подтверждено еще 63 случая инфицирования COVID-19", - сообщил губернатор.

По его словам за сутки от Covid-19 выздоровели 15 жителей области. Тест на коронавирус у них дважды показал отрицательный результат.

Напомним, что по состоянию на субботу, 23 мая, шесть областей Украины не готовы к смягчению мер карантина, поскольку они не отвечают критериям Минздрава. К таким регионам относится и Черновицкая область.

Тем не менее, в Черновицкой области власти решили ослабить особый режим въезда и выезда.