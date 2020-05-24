По состоянию на утро воскресенья, 24 мая, количество зараженных в Украине достигло 20 896 человек. За сутки болезнь обнаружили у 406 украинцев. Отметим, что положительная динамика в стране наблюдается уже третий день подряд.

Об этом свидетельствует статистика, которую привел СНБО в Facebook.

Так, количество умер от коронавируса увеличилось до 617 человек (новых случаев - 12). Выздоровели 7108 украинцев (за субботу - 179)

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 23 мая в Украине было 20 580 случаев Covid-19, из них 605 летальные. Выздоровели 6 929 человек. За сутки коронавирус подтвердили у 432 человека.

Как сообщала "Страна", первый в мире генетический тест для определения коронавируса разработали в авторитетной американской клинике "Альберт Эйнштейн". Начать использовать новинку собираются с июня, и она уже запатентована на территории США.