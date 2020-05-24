В воскресенье, 24 мая, синоптики прогнозируют 12-18 градусов тепла, а восточные и часть южных регионов накроют сильные дожди.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, на востоке Украины будет от 12 до 18 градусов тепла и сильные дожди. В ночное время суток будет от 5 до 9 по Цельсию.

А вот на севере страны синоптики прогнозируют частичные осадки, которые накроют Житомирскую область. Ночью ожидается 3-6 градусов. А днем воздух прогреется 13-16 тепла.

Центральные регионы также накроют частичные осадки. Столбик термометра покажет 14-17 по Цельсию, а ночью похолодает до 4-7 градусов.

На юге страны дожди ожидаются в Одесской области. Днем воздух прогреется до 16-18 тепла. А в ночное время суток столбик термометра опустится до 6-9 градусов.

На востоке дождей не предвидится, а воздух прогреется до 15-18 градусов тепла. А в ночное время суток опустится до 5-7 по Цельсию.

Ранее мы писали, когда в Украине начнется потепление.

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