Сын расстрелявшего семь человек в Житомирской области Анатолия Захаренко, Алексей, рассказал, что в роковое утро к его отцу приехали разбираться за "подставу".

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Парень утверждает, что компания приехала в дом Захаренко через три часа после задержания полицейского-взяточника, который требовал деньги с подозреваемого в убийстве. Якобы правоохранитель под следствием Руслан Мшанецкий накануне потребовал с Захаренко деньги за "невмешательство в деятельность связанную с разведением рыбы". Вскоре его задержали, а на дом к Захаренко прибыла компания с намерением "опустить" его за "подставу" полицейского. Из прибывших стрелок знал только восемь человек и именно с ними поссорился спустя всего три часа после задержания.

"Эти двое постоянно приезжали с разными людьми. По словам отца, они начали ему говорить: "Зачем ты подставил нашего человека? Мы тебя за это опустим", - рассказал сын Захаренко.

Известно, что Мшанецкому инкриминируют вымогательство именно у 58-летнего рыбака, а именно столько лет Захаренко. Однако в полиции сообщают, что задержание Мшанецкого произошло на следующий день после стрельбы.

"Эти события совершенно не связаны, поскольку АТОшники приехали на пруд отдыхать в 5 утра 21 мая, а задержание начальника Попельнянского отделения Коростышевского отдела полиции ГУНП в Житомирской области, подполковника Руслана Мшанецкого произошло позже", - заявила представитель пресс-службы полиции области Алла Ващенко.

Однако Алексей Захаренко утверждает, что эта информация - ложь. Также сын отмечает, что из-за всеобщего внимания к делу, его семье пришлось выехать из поселка, а также запрещают прямые встречи с отцом.

Как известно, сегодня, 25 мая, на месте преступления проводится следственный эксперимент, а Анатолию Захаренко предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Напомним, Королевский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога для "стрелка" из Житомирской области Анатолия Захаренко, который подозревается в убийстве семи человек.

Как сообщала "Страна", в Житомире сегодня изберут меру пресечения Анатолию Захаренко, который расстрелял семерых нацгвардейцев на берегу пруда 22 мая. Возле здания усилена охрана.