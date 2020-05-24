В Киеве второй год подряд вместо визитной карточки Крещатика - каштанов - там высадили можжевельник. Киевляне возмутились новшеством Зеленстроя - новыми туями.

Так, некоторые пользователи соцсетей пишут, что без каштанов Крещатик как известные лавры и соборы без крестов. Другие настаивают на том, что главная улица столицы стала "туевой". Некоторые сравнили обновленный Крещатик с аллеей на кладбище.

"Бл@, только упоротый быдлоган, который ненавидит Киев, мог заменить на Крещатике каштаны, которые уже давно являются визитной карточкой столицы на туи, которые к слову как правило сажают на кладбище. Сейчас Крещатик с этими туями выглядит как кладбище расстрелянных иллюзий киевлян Нынешнее руководство Киева, похоже, решило превратить нашу цветущую столицу в мультикультурный каменный мегаполис", - возмутился таким решением бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

"Крещатик без каштанов - все равно, что Лавра та София без крестов", - считает Оксана Щербак.

Пользователь Виталий Селик назвал такой Крещатик "туевым". : Уже представляю, как Зибров поет: "Туи, туи, туи - вы сестры мои и братья".

В свою очередь, сотрудник компании, связанной с посадкой растений в Киеве, Илгам Гасанов на своей странице в Facebook высказал мнение о том, что менеджер, которые принял решение о высадке туй, совершенно не подходит для этой работы и не чувствует город. Он считает, что сотруднки Зеленстроя недостаточно постарались создать для каштанов пригодные условия, поэтому решили просто отмахнуться, заявив, что деревья не приживутся.

"Мы клали туи на ваш город. Это типичная позиция монополиста озеленителя - Зеленстроя. Очередное субъективное решение менеджера, который не чувствует город, не понимает его и которому точно срать на твои чувства. Нет, мы положим туи на дух города, мы положим туи на истории и твои детские воспоминания, потому что мы можем. Можем все время срать на лицо, а вы все равно пойдете фоткаться к мосту, к бетонным цветам или у жирафа в зоопарке", - написал он.

Отметим, накануне в Зеленстрое заявили, что туи - это временное решение до следующего года, так как для каштанов нужен постоянный полив, а без капитальной реконструкции Крещатика, которую собираются провести следующим летом, такую систему установить невозможно.

Напомним, в прошлом году на Крещатике молодые каштаны заменили кустами можжевельника. Тогда в Зеленстрое пообещали, что в 2020 году в рамках запланированной реконструкции Крещатика "Киевавтодор" проведет совещания с экологами о высадке нового вида деревьев.

Как сообщала "Страна", в 2018 году в Киеве на Крещатике установили 232 лунки, в которые было решено высадить новые деревья. Среди возможных вариантов назвали платаны, вишни птичьи или красноцветные горькокаштаны.