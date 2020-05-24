Иран переложил ответственность за попадание ракетой в гражданский самолет МАУ на оператора ракетной системой, который нарушил правила ведения огня.

Об этом сообщает Radio Farda.

"Бывший депутат парламента Махмуд Садеки в пятницу заявил, что чиновники установили, что оператор ракетной системы, которая в январе сбила украинский самолет, является ответственным за этот инцидент", - указано в сообщении.

По словам политика, оператор системы не координировал свои действия с командным центром, а полагался только на "нечеткую информацию" из Министерства обороны, потому и решил атаковать самолет двумя ракетами.

Теперь Садеки требует от министра обороны Ирана объяснение, почему нет "координации в национальной сети противовоздушной обороны", так как это привело к трагедии более сотни семей.

Напомним, Иран признал свою вину в падении украинского "Боинга". Ближневосточная страна заявила о непреднамеренной ракетной атаке. По версии Тегерана, ошибка произошла в ожидании ракетного удара от США по объектам иранской гвардии - Корпуса стражей исламской революции. Наш лайнер приняли за американскую крылатую ракету, а вероятном ударе которых были предупреждены иранские ПВО.

Как сообщала "Страна", в член комиссии по вопросам законодательства и юстиции иранского парламента Хассан Норузи заявил, что в Иране никого не арестуют за сбитие пассажирского самолета МАУ, который 8 января разбился под Тегераном, поскольку самолет не был под контролем местных диспетчеров и двигался подозрительно.