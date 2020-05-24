Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился к следователям с призывом максимально объективно расследовать дело о смерти народного депутата Валерия Давиденко.

Об этом сообщается в пресс-службе Верховной Рады.

"Сегодня Верховную Раду всколыхнула страшная весть о трагической смерти нашего коллеги по парламенту, народного депутата VIII и IX созывов Валерия Давиденко", - указано в сообщении.

Разумков потребовал максимально быстро и максимально объективно провести расследование причин смерти и отработку основных сценариев.

"От имени Верховной Рады Украины и всего депутатского корпуса выражаю искренние соболезнования родным и близким Валерия Николаевича. Светлая память", - добавил он.

Напомним, полиция рассматривает версию о самоубийстве нардепа Валерия Давиденко, чье тело было найдено сегодня вечером в офисе в центре Киева.

Как сообщала "Страна", тело убитого народного депутата Валерия Давиденко нашла уборщица, а около его трупа был обнаружен пистолет. Также нашим журналистам удалось выяснить, что труп был обнаружен в здании Печерского района Киева по улице Большая Васильковская 4. Около трупа был пистолет. Было ли это убийство или самоубийство - предстоит выяснить правоохранительным органам.