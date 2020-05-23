Пациенты, у которых тест на коронавирус показал наличие инфекции, не является заразным спустя 11 дней с момента заражения.

К такому выводу пришли ученые в Сингапуре, пишет газета The Straits Times.

Так, исследователи утверждают, что если тест на коронавирусную инфекцию положительный, то это не означает, что зараженный пациент является переносчиком вируса. Это связано с тем, что тест лишь частично определяет геном вируса, который может уже к моменту проверки быть нежизнеспособным.

В свою очередь исполнительный директор Национального Центра инфекционных болезней Лэо Йи Синь утверждает, что у исследователей "достаточно доказательств того, что человек не заразен спустя 11 дней".

Тем не менее, в публикации говорится, что люди с пониженным иммунитетом могут быть исключениями из этого "правила 11 дней".

Напомним, что недавно ученые из канадского Университета Летбриджа обнаружили сильные сорта каннабиса, которые могут помочь предотвратить заражение коронавирусом, а также лечить заболевание Covid-19.

Ранее мы писали, что американские исследователи разработали первый в мире генетический тест для определения коронавируса.