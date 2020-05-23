Власти Луганской области, где зафиксировано всего 43 случая заражения коронавирусом, анонсировали ослабление карантина с 25 мая. Заработает транспорт и детские сады, станет возможным проведение спортивных и религиозных мероприятий.

Об этом в субботу, 23 мая, информирует пресс-служба Луганской облгосадминистрации по итогам заседания региональной комиссии ТЭБ и ЧС.

"С 25 мая восстанавливаем пассажирские перевозки автомобильным транспортом по области и на международном сообщении, открываем детские сады, кроме того, разрешается проведение спортивных мероприятий до 50 человек без зрителей и религиозных мероприятий с определенными ограничениями", - заявил руководитель ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, уже с 1 июня возобновляются межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом и железной дорогой по всем видам внутреннего сообщения, но сохранятся ограничения перевозок между регионами, в которых действует ослабление противоэпидемических мероприятий.

"Открываем (также с 1 июня - Ред.) все учреждения физической культуры и спорта, спортивные залы и фитнес-центры, но групповые занятия не более 10 человек", - добавил Гайдай.

Напомним, что по состоянию на субботу, 23 мая, шесть регионов Украины не готовы к смягчению мер безопасности, поскольку они не отвечают критериям. Это Черновицкая, Ровенская, Львовская, Киевская. Закарпатская и Волынская области.

Ранее мы писали, что сегодня в Киеве возобновил работу наземный пассажирский транспорт. А в понедельник планируется запустить метро и работу рынков с ярмарками.