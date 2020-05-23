Из-за бушующего на побережье Индийского океана циклона "Амфан", в Индии и Бангладеш за последние несколько дней скончалось более ста человек.

Об этом сообщает Reuters.

Власти Бангладеш заявили ,что "Амфан" является самым сильным циклоном за последние 10 лет. С 20 мая стихия разрушила более миллиона домов и принесла ущерб на более 13 миллиардов долларов.

Циклон коснулся примерно 15 миллионов человек, около 80 погибло в Индии и более 20 человек скончались в Бангладеш. В результате нашествия циклона оборваны линии передач, разрушены дома, урожай и система водопровода.

Сегодня, 23 мая, власти Западной Бенгалии объявили стихийное бедствие и попросили помощи у Индии. Вскоре премьер-министр Нарендра Моди осмотрел с воздуха пострадавшие районы.

Напомним, власти Индии эвакуировали 1,2 миллиона человек, проживающих на побережье Бенгальского залива. На такой шаг пошли из-за циклона Фани.

Как сообщала "Страна", самый мощный ураган с начала века обрушился на Индию. Порывы ветра достигают 200 км/ч. Циклон "Фани" ломает деревья, поднимает в воздух многотонные автомобили и сносит огромные башенные краны.