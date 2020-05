Известный изобретатель и владелец компании Tesla и SpeceX Илон Маск на русском пообщался с украинским кулинаром в Twitter.

Так, украинский блогер в Twitter под ником coollstranger регулярно публикует фото разнообразной украинской и международно кухни, которую готовит собственноручно. На этот раз он приготовил французскую булку на пшеничной закваске и форма ее получилась комичная - напоминает шлем космонавта.

Мужчина решил пошутить и написать следующий текст: "Последний космонавт этой недели, пшеничный высший сорт, как тебе такое @ElonMusk?". Однако изобретатель неожиданно ответил.

"Мне очень нравится звучание русского языка", - написал Маск. В ответ на неожиданные твит другие пользователи решили воспользоваться шансом и предложили Маску произнести сложные русские слова, другие потребовали доказательств того, что американец действительно говорит на русском, а не только пишет.

Затем пользователь под ником Лана Рысь показала Маску картину, которую ранее написал ее знакомый.

Напомним, генеральный директор Tesla Motors Илон Маск в Twitter ответил на популярный вопрос "And how do you like this?" (Как тебе такое?). Так, подпись с вопросом была прикреплена к видео, на котором "Жигули" в потоке машин едут задом наперед. Спустя два дня после публикации твитта Маск ответил: "Хаха, офигенно". При этом изобретатель использовал русский язык.

Как сообщала "Страна", основатель компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск, который недавно выставил свое имущество на продажу, оскорбил экс-министра труда США Роберта Райха на русском языке в социальной сети Twitter. В ответ на это предприниматель ответил ему "идиот", причем на русском языке. "Sorry. Meant to say [Извини, хотел сказать] скучный идиот", - добавил позже Маск.