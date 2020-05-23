В Николаеве врачи пытаются спасти 15-летнюю девушку, которую без сознания нашли на территории школы в состоянии алкогольной комы.

Об этом сообщает местное издание Новости N.

Так, на территории школы №10 на улице Южной нашли без сознания 15-летнюю девочку, которую бросили убегающие друзья. Правоохранители приехали на место после сообщения о незаконном распитии спиртных напитков детьми на территории учебного заведения.

"Прибывшие на место правоохранители обнаружили девочку примерно 15 лет, лежащую на земле без сознания. Рядом с ней никого не было… Увидев патрульный автомобиль, другие подростки разбежались. На место была вызвана бригада скорой помощи", - указано в сообщении.

Пациентку госпитализировали в Николаевскую областную детскую больницу. Сейчас врачи продолжают бороться за жизнь и здоровье подростка.

Напомним, в Луцке 13-летний подросток попал в реанимацию с острым алкогольным отравлением. Подросток был без сознания, поэтому его госпитализировали с подозрением на острую алкогольную интоксикацию.

Как сообщала "Страна", каждый пятый подросток в Украине употребляет алкогольные напитки у себя дома, каждый третий - не у себя дома. Всего 47,3% украинских подростков выпивают дома.