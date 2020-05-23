Депутат от группы "Доверие" в Верховной Раде Валерий Давиденко, которого сегодня нашли мертвым в киевском офисе, был владельцем крупной аграрной компании в Черниговской области.

Так, Давиденко был деловым партнером будущего министра финансов Юрия Колобова, вместе с ним владел "Терра банком". В активах у его ближайших родственников - несколько фирм, связанных с аграрным сектором. Несколько из них записаны на мать нардепа.

Например, ООО "Агродом" - компания по производству и продаже зерна и других видов сельхозпродукции. Судя по фото, это достаточно масштабный бизнес. Правда, в 2017 году Валерий Давиденко говорил, что еще в 2013 году избавился от своего агробизнеса - когда пошел в народные депутаты. При этом "Агродом" находится на территории избирательного округа нардепа. Подробнее о бизнесе Давиденко читайте в материале "Страны".

Напомним, сегодня в Киеве найден мертвым народный депутат Валерий Давиденко. Полиция рассматривает версию о его самоубийстве, однако коллеги Давиденко по "Доверию" не верят в его суицид.

Ранее "Страна" собрала все факты гибели народного депутата.