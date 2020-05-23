Умерла звезда Netflix, японская актриса и профессиональный рестлер Хана Кимура, которая снималась в реалити-шоу "Дом с террасой". Об этом сообщает Variety.

Девушке было 22 года. Пока что причина смерти неизвестна, однако накануне она опубликовала в Instagram фото своей кошки и написала "прощайте". Также ранее она публиковала несколько постов на своей странице в Twitter, где писала, что "больше не хочет быть человеком".

Отмечается, что многие хейтеры критиковали Кимуру и девушке было трудно справиться с интернет-булингом.

Напомним, южнокорейская актриса и певица Чхве Чжин Ри, бывшая участница группы f(x), найдена мертвой в своем доме неподалеку от Сеула. Полиция расследует обстоятельства смерти 25-летней артистки. Одной из предполагаемых причин кончины называют суицид.

Как сообщала "Страна", 33-летняя звезда Playboy Эшли Маттингли была найдена мертвой в собственном доме. Длительное время девушка боролась с наркотической и алкогольной зависимостью. Полиция уже расследует кончину звезды популярного журнала. Хотя ее родственники уверены, что Эшли добровольно ушла из жизни.