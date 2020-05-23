Депутат от группы "Доверие" Валерий Давиденко, который сегодня был найден мертвым в центре Киева, еще вчера заявлял, что собирается помочь медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией. В то же время полиция рассматривает версию о самоубийстве нардепа.

Такой пост появился на его странице в Facebook в пятницу, 22 мая, в 13:22.

"К сожалению, на днях в Куликовском районе моего 208-го округа у 10 человек диагностировали коронавирус. Обеспокоен ситуацией, ведь среди больных - один ребенок", - писал вчера ныне покойный Давиденко. По словам нардепа, он предоставил Куликовскому центру ПМСП оснащение, необходимое в условиях эпидемии Covid-19.

"Передал... 100 аппликаторов с пробирками для диагностики коронавируса у контактных лиц. Также в очередной раз помог со средствами защиты медиков: мобильной бригаде врачей, которая выезжает к больным, передал 50 костюмов, 60 респираторов FFP3, 50 пар перчаток, 10 защитных щитков, в районную больницу - маски и крайне необходимые тесты на коронавирус", - говорилось в последнем посте Давиденко.

Он также рассказывал о планах и в дальнейшем помогать медработникам в борьбе с инфекцией.

"Буду и дальше помогать медикам округа, чтобы поддержать их в нелегкой борьбе с пандемией", - писал депутат.

В свою очередь пользователи соцсети написали в комментариях к посту, что версия о самоубийстве нардепа является сомнительной. "Не верю в самоубийство", - отметил один из комментаторов.

Напомним, сегодня в Киеве найден мертвым народный депутат Валерий Давиденко. На место происшествия уже приехало много стражей порядка, в том числе и начальник Национальной полиции Киева Андрей Крищенко. На месте также работают медики, которые должны будут установить точные причины смерти.

"Страна" также собрала все известные на данный момент подробности гибели депутата Валерия Давиденко.