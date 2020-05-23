Вооруженные силы США испытали в Тихом океане лазерное оружие, которое предназначено для уничтожения вражеских беспилотников.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Известно, что испытания проводились еще 16 мая. Лазер установили на борту десантно-транспортного корабля USS Portland, который расположен возле базы Перл-Харбор.

Командование Тихоокеанского флота отмечает ,что технология называется Solid State Laser Weapons System Demonstrator или твердотельное лазерное оружие.

Видео: YouTube / USNI Новости

Напомним, вооруженные силы Китая хотят в ближайшие годы создать боевое лазерное оружие, пригодное к установке на летательных аппаратах. НОАК ищет подрядчиков для разработки систем воздушного наступательного лазерного оружия. Детали замыслов остаются неясными, но по имеющимся данным, в Китае открыты тендеры на разработку лазерного боевого модуля, а также на разработку ПО для управления лазерной боевой платформой.

Как сообщала "Страна", США разрабатывает лазерное оружие, которое жечь человеческую кожу на большом расстоянии, чтобы отбить наступление потенциального врага.