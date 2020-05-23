Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который недавно был госпитализирован в московскую больницу в тяжелом состоянии, поздравил мусульман с наступлением Ураза-байрама.

Пост с поздравлением и видео лидер Чечни опубликовал в своем телеграм-канале в субботу, 23 мая.

"Я поздравляю вас с праздником разговения Ид аль-Фитр. Это было непростое время для всех из-за пандемии, многие были напуганы, и это понятно. Хочу сказать, что в Чечне меньше умерших, чем в прошлом году, и родившихся за эти четыре месяца тоже больше", - сказал он.

Кадыров заявил, что такие демографические показатели были достигнуты благодаря тому, что жители Чечни соблюдали все карантинные ограничения.



"Пусть милостивый Аллах примет ваши посты, ответит на все молитвы и благие дела, вознаградит вас наивысшим благом и укрепит ваш иман на праведном пути последователей Корана и Сунны! Да здравствует мой любимый чеченский народ", - добавил руководитель республики, но себя на видео не показал.

Видео: YouTube/ Чечня Сегодня

Ранее сообщалось о том, что главу Чечни Рамзана Кадырова доствавили в больницу в Москве. Руководитель российского региона прибыл в Москву из Грозного на самолете. У него подозревали коронавирус. Позже стало известно, что заболел он три недели назад, а состояние его здоровья - крайне тяжелое.

Напомним, 18 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что учредит два новых государственных праздника - Курбан-байрам и Ураза-байрам, которые отмечают мусульмане.