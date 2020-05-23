Версия о самоубийстве нардепа Валерия Давиденко является неправдоподобной. Такое мнение в комментарии "Стране" высказал его коллега по депутатской группе "Доверие" в Верховной Раде Сергей Шахов.

"Я совершенно не верю в версию самоубийства, он человек абсолютно не суицидальный. Он всегда был очень жизнерадостный, с юмором относился ко всему, очень любил свою жену и детей. Я считаю, что он просто не мог застрелиться. Это явно убийство", - заявил Шахов и добавил, что Давиденко не жаловался "на на угрозы, ни на слежку".

По словам депутата, в последний раз он виделся с Давиденко на заседании парламента 20 марта.

"Он был, как и всегда, в хорошем настроении. Мы пока не знаем, где и когда будет прощание и похороны. Мы в глубоком шоке от этого известия, как и все", - заявил Шахов.

Напомним, сегодня в Киеве найден мертвым народный депутат Валерий Давиденко. На место происшествия уже приехало много стражей порядка, в том числе и начальник Национальной полиции Киева Андрей Крищенко. На месте также работают медики, которые должны будут установить точные причины смерти.

"Страна" также собрала все известные на данный момент подробности гибели депутата Валерия Давиденко.