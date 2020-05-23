По округу №208 найденного сегодня мертвым нардепа Валерия Давиденко в Верховную Раду будет баллотироваться лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Об этом в субботу, 23 мая, сообщает телеграм-канал "Политика Страны".

Стоит отметить, что на прошедших выборах в украинский парламент "Радикальная партия" не преодолела 5-процентный барьер, в результате чего Олег Ляшко не прошел в Раду.

Олег Ляшко - уроженец Чернигова, в этой области и находится 208 округ, на котором одержал победу Давиденко.

Напомним, сегодня в Киеве найден мертвым народный депутат Валерий Давиденко. Он был членом группы "Доверие" в парламенте. На место происшествия уже приехало много стражей порядка, в том числе и начальник Национальной полиции Киева Андрей Крищенко. На месте также работают медики, которые должны будут установить точные причины смерти.

"Страна" также публиковала все известные на данный момент подробности гибели депутата Валерия Давиденко.