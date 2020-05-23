Полиция рассматривает версию о самоубийстве нардепа Валерия Давиденко, чье тело было найдено сегодня вечером в офисе в центре Киева.

Об этом в среду, 23 мая, написал экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.

"Пока что рассматривается версия самоубийства народного депутата Валерия Давиденко из наградного "Глока" (Glock - англ.). Хотя как по мне... Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения", - пишет Мосийчук.

Напомним, сегодня, 23 мая, в офисе народного депутата Валерия Давиденко был обнаружен его труп с огнестрельным ранением.

На место происшествия уже приехало много стражей порядка, в том числе и начальник Национальной полиции Киева Андрей Крищенко. На месте также работают медики, которые должны будут установить точные причины смерти.