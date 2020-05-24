Вчера около 18:30 часов в туалете собственного офиса на улице Большая Васильковская, 4 А был найдет застреленным нардеп от депутатской группы "Доверие" Валерий Давиденко.

Тело обнаружила уборщица.

С ее слов очевидицы, труп был в неестественной позе полусидя на кафельном полу, вокруг брызги крови. Рядом валялся пистолет. Уборщица сразу же вызвала полицию.

Узнав, кто потерпевший, на место происшествия съехалось не только руководство Шевченковского управления полиции, но и начальство из столичного полицейского Главка со своими спецами, передвижной криминалистической лабораторией, экспертами-криминалистами, судмедэкспертами и кинологами.

Самоубийство?

По информации наших источников в МВД, первичный осмотр места происшествия указывает на то, что Давыденко мог наложить на себя руки. Во всяком случае нарушенной обстановки в его кабинете не обнаружено. По случаю выходного дня в офисе, кроме охранника и уборщицы, почти никого не было.

С их слов, Давыденко приехал в офис днем, ни у кого это не вызвало подозрений, так как он часто работал по выходным. Выстрела никто не слышал.

Ближе к вечеру к нему на встречу приехал, по данным источников "Страны" в полиции, его давний соратник и компаньон нардеп-мажоритарщик из той же депутатской группы "Довира" Борис Приходько. Офис, однако, оказался закрытым, а Давиденко на звонки не отвечал.

Приходько заподозрил неладное и попросил вызвать уборщицу, у которой был ключ от офиса. Та приехала и обнаружила труп.

Криминалисты взяли смывы с ладоней Давиденко, чтобы в ходе последующих экспертиз установить, есть ли на них продукты выстрела, чтобы подтвердить, стрелял ли он из оружия или пистолет подброшен.

Также будут назначены баллистические и трассологические экспертизы, чтобы установить траекторию полета пули и исключить внешнее вмешательство. Весь офис осмотрели на наличие отпечатков пальцев посторонних лиц, которые позже выделят после сравнения с отпечатками работников офиса.

Изучают и материлы с камер видеонаблюдения.

Также будут тщательно проверяться все последние контакты Давыденко перед смертью, как звонки, так и личные встречи.

В ходе проведения первоочередных следственных действий выдвинуто несколько рабочих версий: суицид по личным мотивам, доведение до самоубийства и убийство, обставленное как суицид.

Последнее предположение (что это не суицид, а убийство) пока не имеет каких-либо подтверждений. И наиболее вероятной версией считается самоубийство. Но следственные действия продолжаются.

Дело о 2 миллиардах

Валерий Давиденко - крупный аграрный бизнесмен (в частности, ему принадлежит агрокомпания "Агродом"). Он и его партнеры по Терра-банку (Юрий Колобов и Борис Приходько) во времена Януковича занимали серьезные должности. Колобов стал министром финансов, Приходько - первым заместителем главы Нацбанка, а сам Давиденко - заместителем министра аграрной политики.

После Майдана у всех троих начались неприятности и уголовные дела. Колобов уехал в Испанию, где получил политическое убежище, а Приходько был задержан 31 июля 2014 года по подозрению в расхищении средств Аграрного фонда в размере 2 млрд гривен. Тогда же по этому делу проходил и Давиденко. Но подозреваемым он не стал. В 2014 году он избрался в нардепы по мажоритарному округу в Черниговской области, войдя во фракцию БПП.

А дело против Приходько (он вышел из под ареста в декабре 2014 года) постепенно было спущено на тормоза. Приходько, вместе с Давиденко, избрались по мажоритарным округам в Черниговской области на выборах в Раду в 2019 году.

Осенью прошлого года нардеп от "Слуги народа" (позже исключенный из фракции) Антон Поляков обвинил тогдашнего главу Офиса президента Андрея Богдана и связанного с ним генпрокурора Рябошапку в лоббировании интересов Давиденко и Приходько и в защите их от уголовных дел.

Поэтому одной из версий мотивов самоубийства (или убийства) нардепа, которая обсуждается в СМИ, является предположение, что после ухода Богдана и Рябошапки, у Давиденко исчезла "крыша" и расследование уголовных дел по Аграрному фонду могло теперь активизироваться.

В тоже время, источник "Страны" в окружении Давиденко отметает такую версию.

"Никаких движений по этому делу и вообще по каким-то другим уголовным делам в отношении Давиденко не было. Последний раз его вызывали на допрос полтора-два года назад. С тех пор никто его не беспокоил. С Богданом он знаком, но отношений близких не имел. По делу об аграрному фонду он никогда не проходил как подозреваемый, хотя в 2014 году его активно к этому делу пытались пришить. Но даже тогда, когда была реальная угроза ареста, Валерий действовал четко, хладнокровно, без паники. И уж тем более, он не паниковал бы сейчас, если б даже это дело и возобновили и ему хотели вручить подозрение (признаков чего, повторяюсь, не было). С учетом нынешнего развала правоохранительной и судебной системы ничем серьезным это бы ему не грозило", - сказал источник.

По его словам, единственное крупное событие, которое происходило в последние недели жизни Давиденко - это продажа его доли в одном из агропредприятий. "Сделка сложная, но шла планово. Я не слышал, чтоб там была какая-то критическая ситуация, хотя, возможно, мы не владеем всей информацией. В любом случае, эту историю с продажей нужно исследовать тщательно", - говорит знакомый Давиденко.

Он также говорит, что общался с ним в пятницу 22 мая и он был в нормальном состоянии. "Всем поставил задачи на следующую неделю, о каких-то проблемах не говорил", - вспоминает источник.

Он затрудняется назвать какие-либо мотивы самоубийства. И не отбрасывает версию об убийстве. "Те данные, которые сейчас собирает следствия пока указывают на самоубийство. Но я б отбрасывать версию убийства не торопился. Врагов у Давиденко, как и у любого крупного украинского бизнесмена было немало", - говорит источник.

Сторонник продления моратория на продажу земли

Давиденко был известным парламентарием в аграрных кругах. Любил говорить: "Политика - это, прежде всего, компромисс... И вопрос - в чем он должен быть?".

По своей политической программе он поддерживал развитие семейных фермерских хозяйств и отсрочку открытия рынка земли.

"Я понимаю, что земля - ​​это капитал, который должен работать на людей. Мы должны как можно скорее отдать право на собственность людям. Потому что сейчас они фактически не собственники, а пожизненные управленцы. С точки зрения государственного подхода могу сказать, что я не поддерживаю снятие моратория завтра или в следующем году. Это должно произойти не раньше, чем лет через пять",- высказывался Давыденко.