Появилось фото убитого в офисе партии "Европейская солидарность" народного депутата Валерия Давыденко. Его опубликовал бывший депутат Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.

На фото мертвый Давиденко сидит на кресле в туалете, под ним лужа крови, которая капает из его головы.

"Пока рассматривается версия самоубийства народного депутата Валерия Давиденко из наградного "Глока". Хотя как по мне... Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения", - написал он.

Напомним, сегодня, 23 мая, в офисе народного депутата Валерия Давиденко был обнаружен его труп с огнестрельным ранением.

Как сообщала "Страна", тело убитого депутата Рады Валерия Давиденко было обнаружено в офисе партии "Европейская Солидарность".