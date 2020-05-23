Территорию вокруг офиса, где нашли мертвым нардепа Валерия Давиденко, оцепили праоохранители. Видео с места следственных действий опубликвал проект "Вартові еспресо".

Сообщается, что на место происшествия приехало много стражей порядка, в том числе и начальник Национальной полиции Киева Андрей Крищенко. По информации проекта, приоритетной версией для полицейских на данных момент является смерть Давиденко в результате самоубийства. При этом никто из находящихся на месте инцидента конкретных комментариев касательно смерти депутата дать не может.

На месте также работают медики, которые должны будут установить точные причины смерти.

Напомним, что первым о смерти депутата сообщил нардеп от "Оппозиционной платформы - За Жизнь" Илья Кива.

Также стало известно, что мертвым Давиденко обнаружила уборщица, а около его трупа был найден пистолет.