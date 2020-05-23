Тело мертвого нардепа Валерия Давиденко было найдено с туалете его собственного офиса.

Об этом в субботу, 23 мая, сообщил замглавы министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко с смертельным огнестрельным ранением головы. На месте работает следственно-оперативная группа полиции", - написал чиновник.

По его словам, на данный момент правоохранители проводят комплекс следственных и оперативных мероприятий с целью выяснить обстоятельства гибели нардепа Рады от Черниговской области.

"В том числе снимаются записи с многочисленных камер наблюдения в большом количестве расположенных поблизости с местом проишествия. Полицией и прокуратурой будут проверяться все возможные версии произошедшей трагедии", - резюмировал Геращенко.

Напомним, что по данным источников "Страны", тело убитого депутата Рады Валерия Давиденко было обнаружено в офисе партии "Европейская Солидарность".

Ранее мы писали, что мертвым Давиденко обнаружила уборщица, а около его трупа был найден пистолет.