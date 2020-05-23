Тело убитого депутата Рады Валерия Давиденко было обнаружено в офисе партии "Европейская Солидарность". Об этом в субботу, 23 мая, информируют источники "Страны".

"3 мая в 18.30 в Шевченковском районе столицы в помещении офиса политической партии "Европейская Солидарность" найден мертвым с огнестрельным ранением головы нардеп Валерий Давиденко. На месте обнаружен пистолет", - сообщил источник "Страны". По этому же адресу находится и приемная Давиденко.

Валерий Николаевич Давиденко родился 16 марта 1973 года. В парламент был избран по 208 округу в Черниговской области, был самовыдвиженцем. Беспартийный. Является членом группы "Довіра".

Напомним, что первым о смерти депутата сообщил нардеп от "Оппозиционной платформы - За Жизнь" Илья Кива.

Также стало известно, что мертвым Давиденко обнаружила уборщица, а около его трупа был найден пистолет.