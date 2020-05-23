Киевский зоопарк открылся после первой за 50 лет реконструкции. Фото
После проведенной впервые за 50 лет реконструкции главного входа сегодня, 23 мая, открыл свои двери для посетителей столичный зоопарк.
Об этом сообщает "Громадське".
Отмечается, что из-за продолжающейся пандемии коронавируса на входе каждому посетителю измеряют температуру. Также на входе установлены дезинфекторы для рук, запрещен вход без маски, а также сотрудники контролируют количество людей, одновременно находящихся на территории парка.
Так, строители демонтировали старый вход, переместив его в левее, за жирафом. Как и было обещано, бизона и льва не выбросили, а перенесли поближе к новому входу.
У Києві після реконструкції відкрився зоопарк — біля нового входу гостей зустрічає 15-метровий різнокольоровий жираф. У зоопарк пускають тільки у масках, гостям вимірюють температуру pic.twitter.com/YVbPyx8Coj— hromadske (@HromadskeUA) May 23, 2020
"В зоопарке продолжается строительство нового приматника. А за средства инвесторов в новом помещении у входа обустроят океанариум и фудкорты. Работы там продолжаются. Продолжается строительство паркинга для посетителей на 500 авто. Его планируют открыть в июле", - сообщал накануне мэр Киева Виталий Кличко.
Напомним, ранее Кличко заявил, что 23 мая в Киеве после первого этапа реконструкции откроется зоопарк.
Как сообщала "Страна", ранее старый вход в Киевский зоопарк, что на проспекте Победы, начали разрушать бульдозеры.