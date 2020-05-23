После проведенной впервые за 50 лет реконструкции главного входа сегодня, 23 мая, открыл свои двери для посетителей столичный зоопарк.

Об этом сообщает "Громадське".

Отмечается, что из-за продолжающейся пандемии коронавируса на входе каждому посетителю измеряют температуру. Также на входе установлены дезинфекторы для рук, запрещен вход без маски, а также сотрудники контролируют количество людей, одновременно находящихся на территории парка.

Так, строители демонтировали старый вход, переместив его в левее, за жирафом. Как и было обещано, бизона и льва не выбросили, а перенесли поближе к новому входу.

У Києві після реконструкції відкрився зоопарк — біля нового входу гостей зустрічає 15-метровий різнокольоровий жираф. У зоопарк пускають тільки у масках, гостям вимірюють температуру pic.twitter.com/YVbPyx8Coj — hromadske (@HromadskeUA) May 23, 2020

"В зоопарке продолжается строительство нового приматника. А за средства инвесторов в новом помещении у входа обустроят океанариум и фудкорты. Работы там продолжаются. Продолжается строительство паркинга для посетителей на 500 авто. Его планируют открыть в июле", - сообщал накануне мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, ранее Кличко заявил, что 23 мая в Киеве после первого этапа реконструкции откроется зоопарк.

Как сообщала "Страна", ранее старый вход в Киевский зоопарк, что на проспекте Победы, начали разрушать бульдозеры.