Тело убитого народного депутата Валерия Давиденко нашла уборщица, а около его трупа был обнаружен пистолет. Об этом в комментарии "Стране" рассказал нардеп от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Киева.

Также нашим журналистам удалось выяснить, что труп был обнаружен около 40 минут назад в здании Печерского района Киева по улице Большая Васильковская 4. Около трупа был пистолет. Было ли это убийство или самоубийство - предстоит выяснить правоохранительным органам.

Напомним, что Давиденко был избран в парламент по 208 округу в Черниговской области. Также он являлся членом комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития.

Ранее мы писали, что сегодня украинские политики прощались с умершим депутатом шести созывов Анатолием Матвиенко.

Также "Страна" сообщала о попыке покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, у которого в декабре погиб маленький сын.