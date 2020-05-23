Сегодня в Киеве найден убитым народный депутат Валерий Давиденко. Он был членом группы "Доверие" в парламенте.

Давиденко погиб в здании в самом центре Киева - у Бессарабского рынка. По предварительным данным это самоубийство. Но официальных выводов следствия пока нет.

Собрали все подробности ЧП и что известно о Валерии Давиденко.

Подробности убийства Валерия Давиденко

Первым о гибели депутата сообщил нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива в Facebook.

Как уточнил в комментарии "Стране" Кива, тело с огнестрельным ранением нашла уборщица.

По информации нашего издания, труп был обнаружен в 18.30 в здании по улице Большой Васильковской, 4. Это возле Бессарабского рынка в Шевченковском районе столицы.

Интересно, что по тому же адресу располагается офис и у партии "Европейская Солидарность". Там этого факта никак не комментируют.

Около тела был найден пистолет. Было ли это убийство или самоубийство - предстоит выяснить правоохранителям. У Давиденко было одно огнестрельное ранение.

Фото с места убийства опубликовал экс-нардеп Игорь Мосийчук. Он заявил, что смерть похожа на самоубийство из наградного "Глока". Тело нашли в туалете.

Позже об убийстве Давиденко написал в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко с смертельным огнестрельным ранением головы.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий по выяснению обстоятельств гибели народного депутата от Черниговщины.

В том числе снимаются записи с многочисленных камер наблюдения в большом количестве расположенных поблизости с местом проишествия.

Полицией и прокуратурой будут проверяться все возможные версии произошедшей трагедии".

При этом коллеги депутата по группе "За будущее" не верят в самоубийство.

"Я совершенно не верю в версию самоубийства, он человек абсолютно не суицидальный. Он всегда был очень жизнерадостный, с юмором относился ко всему, очень любил свою жену и детей. Я считаю, что он просто не мог застрелиться. Это явно убийство. Виделся с ним последний раз на заседании Рады, 20 марта. Он был, как и всегда, в хорошем настроении. Мы пока не знаем, где и когда будет прощание и похороны. Мы в глубоком шоке от этого известия, как и все", - сказал "Стране" член группы "Доверие" Сергей Шахов.

Бывший нардеп БПП и агробарон. Биография Валерия Давиденко

Валерий Николаевич Давиденко родился 16 марта 1973 года. Окончил Украинский госуниверситет пищевых технологий.

В парламент был избран по 208 округу в Черниговской области, был самовыдвиженцем. Теперь там будут перевыборы. По информации "Страны", по округу Давиденко в Черниговской области пойдет в Раду лидер Радикальной партии Олег Ляшко

Давиденко - беспартийный. Проживал в городе Носовка Черниговской области. Также на его родственников записано много квартир в Киеве. Является членом фракции "Довіра".

При этом в прошлой депутатской каденции Давиденко был депутатом от "Блока Петра Порошенко".

Также Давиденко - член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, член групп по межпарламентским связям с Чехией, Венгрией, Бразилией, Эмиратами и Аргентиной.

Давиденко был деловым партнером будущего министра финансов Юрия Колобова, вместе с ним владел "Терра банком". В активах у его ближайших родственников - несколько фирм, связанных с аграрным сектором. Несколько из них записаны на мать нардепа.

Например, ООО "Агродом" - компания по производству и продаже зерна и других видов сельхозпродукции. Судя по фото, это достаточно масштабный бизнес.

Правда, в 2017 году Валерий Давиденко говорил, что еще в 2013 году избавился от своего агробизнеса - когда пошел в народные депутаты. При этом "Агродім" находится на территории избирательного округа нардепа.

У нардепа остались две дочки - Ольга и Евгения. Судя по декларации, Валерий Давиденко проживал вместе с женщиной, которая не являлась его супругой. На Людмилу Нестеренко оформлено многочисленное имущество - квартиры в Киеве, земельные участки в области - Козине и Новых Безрадичах.

То же и с автомобилями - Toyota Land Cruiser оформлен на мать депутата, а Infinity - на сожительницу.

У самого нардепа много предметов роскоши - дорогие карабины, часы. Особое внимание на себя обращают швейцарские часы Audemars Piguet за 286 тысяч гривен.

Судя по Facebook-странице Валерий Давиденко был поклонником Степана Бандеры. В его музее он побывал незадолго до смерти - 15 мая.