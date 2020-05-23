Королевский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога для "стрелка" из Житомирской области Анатолия Захаренко, который подозревается в убийстве семи человек. Об этом сообщает УНН.

"Следственный судья постановил ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Захаренко А.П. удовлетворить. Применить к подозреваемому Захаренко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 20 июля 2020 без определения размера залога", - сказал судья Константин Шалота.

Подозреваемый утверждал, что убил семь человек в целях самозащиты. Также известно, что он получил ранение руки в ходе разбирательств.

Напомним, 22 мая, около часу ночи в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской у частных прудов местный житель, арендатор, при конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек.

Как сообщала "Страна", в Житомирской области арендатор ставка расстрелял семерых рыбаков, шесть из которых – во сне.