В Украину продолжают возвращаться граждане, которые оказались вдали от дома после закрытия границ из-за коронавирусного карантина. На этот раз в "Борисполь" с острова Барбадос прилетели 600 членов экипажей круизных лайнеров компании "Royal Caribbean".

Об этом в субботу, 23 мая, написал министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

"600 украинских моряков возвращаются домой. Это члены экипажей круизных лайнеров компании "Royal Caribbean". 2 специальные рейса из Барбадоса принимает сегодня аэропорт Борисполь", - написал чиновник.

По словам Криклия, на данный момент его министерство проводит работу над тем, чтобы как можно скорее восстановить регулярные международные пассажирские перевозки.

"Сейчас самое сложное - договориться об условиях, на которых они будут готовы принимать иностранцев. В частности, тестирование пассажиров", - отметил министр.

Эвакуация украинцев из Барбадоса. Фото: Facebook

Напомним, что недавно в Украине приземлился последний эвакуационный рейс из Китая. Долететь домой авиакомпания "МАУ" предлагала украинцам за 24 000 гривен.

Ранее мы писали, что в ЮАР из-за карантина застряли украинцы, среди них есть беременная. У многих из туристов уже просрочены визы, а рейсы, которыми они планировали эвакуироваться на родину, постоянно отменяются.