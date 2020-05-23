Северокорейские газеты выпустили статью о том, что человек не может сокращать пространство или телепортироваться. Таким образом власти развенчали долго распространяемый миф о том, что дед Ким Чен Ына, Ким Ир Сен, был способен на что-то подобное.

Об этом сообщает южнокорейское издание Yonghap со ссылкой на северокорейские газеты.

"В реальных условиях человек не может внезапно исчезнуть и вновь появиться, свернув пространство", - указано в статье.

Представитель министерства объединения Южной Кореи. По его словам, новая тенденция Ким Чен Ына, опровергающего обожествление своих предшественников, "заслуживает внимания".

"Похоже, что он подчеркивает патриотизм и любовь к людям, а не мистификацию лидеров. Мы продолжим анализировать его последствия. Мистификация революционной деятельности и внешнего вида лидера привела бы к освещению правды", - заявил он.

Так, на протяжении многих лет аппараты пропаганды в Северной Корее убеждали людей в том, что Ким Ир Сен, так же, как его дети и последователи, является не просто руководителем страны, а мистическим существом, которое способно, в том числе, практиковать "chukjibeop" - метод, используемый в боевых искусствах для телепортации к врагу.

Власти КНДР активно рассказывали, что именно благодаря этому методу Ким Ир Сену удалось выиграть битву с имперскими японскими солдатами при помощи корейских партизан в изгнании, когда Корея была японской колонией с 1910 по 1945 годы.

Напомним, КНДР должна быть готова к силовому воссоединению с Южной Кореей, если произойдет агрессия против Пхеньяна. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

Как сообщала "Страна", на военном параде, приуроченном к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, создателя северокорейского государства и деда нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына, было продемонстрировано несколько типов образцов военной техники.