Мэр Днепра Борис Филатов озвучил "Стране" график запуска общественного транспорта в городе.

"С завтрашнего дня (24 мая) у нас запускается весь наземный общественный транспорт. А с понедельника (25 мая) - метро", - сказал нам Филатов.

"Мы надеемся на ответственность граждан, убеждаем людей, что соблюдать масочный режим и дистанцию в транспорте нужно не мэру, а им самим, для их здоровья. Кроме того, общественный транспорт будет проверять полиция, и нарушителей будут штрафовать. В целом мы запускаем транспорт в соответствии с рекомендациями Кабмина и главного санитарного врача Виктора Ляшко", - отметил чиновник. И уточнил, что за соблюдение масочного режима и дистанции в наземном электрическом транспорте отвечает водитель.

"Есть четкая инструкция: если кто-то из пассажиров зашел без маски или не соблюдает дистанцию, водитель должен остановить состав и вызвать полицию. Занимать пассажирам можно только сидячие места. В метро наличие масок будут контролировать специально обученные люди, которые стоят на входе. В вагонах метро полиция не будет дежурить, но периодически будет проводить рейды. Хотя мы рассчитываем на сознательность наших горожан", - добавил мэр Днепра.

При этом он отметил, что городской власти гораздо проще контролировать выполнение всех санитарных норм в электротранспорте, потому что он дотируется из городского бюджета. А вот с маршрутными такси - сложнее: у них выручка зависит от того, какое количество пассажиров они перевезут.

"Но мы предупредили водителей маршрутных такси: если они будут забивать салоны толпами пассажиров, будут получать штрафы 17 тысяч гривен", - сказал Филатов.

Напомним, что в Днепропетровской области на данный момент подтверждено 865 случаев заражений коронавирусом.

Ранее мы подробно рассказывали о том, какие правила пользования метрополитеном в Харькове, Днепре и Киеве будут действовать с 25 мая.