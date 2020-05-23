В преддверии голосования по поправкам в Конституцию президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении эксперимента с электронным голосованием.

Об этом сообщается на портале правовой информации РФ.

В законе указано, что россияне, у которых нет возможности лично явиться на избирательные участки, смогут это сделать дистанционно. Однако для этого сначала нужно зарегистрироваться через портал госуслуг и МФЦ (центр по предоставлению госуслуг - Ред.), либо через территориальные и участковые комиссии в установленных Центризбиркомом случаях.

Списки цифровых участков составят местные избирательные комитеты.

Напомним, в России планируется проведение голосования по поправкам в Конституцию. В них включена возможность повторного избрания Путина президентом. Голосование должно было состояться 22 апреля, но было перенесено на неопределенное время из-за коронавируса. По данным российских СМИ, вероятнее всего голосование назначат на это лето или осень. А 19 сентября 2021 в РФ должны состояться очередные выборы в Госдуму.