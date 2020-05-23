Ученые из канадского Университета Летбриджа обнаружили сильные сорта каннабиса, которые могут помочь предотвратить заражение коронавирусом, а также лечить заболевание Covid-19, от которого пострадали тысячи украинцев.

Об этом исследователи рассказали телеканалу CTV в четверг, 21 мая.

По их словам, новые сорта растения могут влиять на ангиотензин, превращающий фермент-2 (ACE2), который используется вирусом в качестве "ворот" при попадании в организм.

"Сначала мы были просто ошеломлены результатом исследования, а потом мы сильно обрадовались", - рассказала телеканалу Ольга Ковальчук, которая работала над этим открытием вместе со своим мужем Игорем. Они также заявили, что каннабис может уменьшить количество точек проникновения вируса в организм на 70%.

Ольга и Игорь Ковальчук, ученые открывшие сильные сорта каннабиса. Скриншот: CTV

"Наша работа может оказать огромное влияние - не так много в мире лекарств, способных снизить действие вируса на 70–80 процентов", - отметили супруги.

Напомним, что согласно данным опроса социологической группы "Рейтинг", за легализацию медицинского каннабиса выступили почти 40% опрошенных украинцев.

Тем временем украинские полицейские пытаются всячески помешать распространению потенциального лекарства от коронавируса в Украине. Недавно правоохранители задержали харьковчанина с 110 килограммами марихуаны.