В столице католической церкви, Ватикане, где богослужения перенесли в онлайн из-за коронавируса, возобновляют работу музеи. Их двери откроются для посетителей с 1 июня.

Об этом в субботу, 23 мая, информирует издание Vatican News.

Сообщается, что посетители музеев должны будут одевать маски и проходить температурный скрининг на входе в учреждение. Купить билеты можно будет исключительно в интернете, в связи с этим власти Ватикана распорядились отменить дополнительную плату в 4 евро за предварительное бронирование.

При этом также отменяется возможность бесплатного посещения музеев в каждое последнее воскресенье месяца, так как из-за коронавирусного карантина Ватикан столкнулся с большим количеством убытков. Кроме того Ватикан предлагает тур по садам и поездку в резиденцию Папы Римского Кастель-Гандольфо.

Стоит отметить, что за все время пандемии в Ватикане было выявлено 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, что 83-летний Папа Франциск I проверился на коронавирус и получил отрицательный результат теста.

Ранее мы писали, что в Ватикане у одного из близких помощников понтифика обнаружили коронавирусную инфекцию.