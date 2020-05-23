По факту атаки на офис партии "Оппозицонная платформа - За жизнь", которая была организована Нацкорпусом, возбуждено дело о хулиганских действиях.

Об этом сообщается в пресс-службе Нацполиции Киева.

"Сегодня активисты устроили акцию протеста у офиса на улице Большой Васильковской. По окончанию мероприятия участники зажгли файеры, дымовые шашки, а также бросили петарду и несколько банок с краской на фасад здания", - указано в сообщении.

В Печерское управление полиции доставили 17 граждан, сейчас их личности устанавливают.

Напомним, в субботу, 23 мая, Национальный корпус устроил акцию перед зданием, где расположен офис партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" на улице Васильковской в Киеве. Националисты забросали красной краской стены и использовали пиротехнику. Активисты выступают "против капитуляции", которую "проводит президент Зеленский при пособничестве российских агентов". Также они потребовали от Минюста лишить "Оппоплатформу" регистрации. Радикалы пообещали, что собираются протестовать и завтра.

В политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" вскоре выступили с официальным заявлением. Атаку радикалов они назвали местью на позицию политсилы по Донбассу, русскому языку и другим важным вопросам.