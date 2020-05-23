В Харьковской области четверо детей разнесли десятки могил на кладбище. Фото: hk.npu.gov.ua

Четверо детей в возрасте от 6 до 11 лет намеренно повредили десятки памятников на могилах Слобожанского кладбища. Таким образом дети решили развлечься.

Об этом сообщает Нацполиция Харьковской области.

В Харьковской области четверо детей разнесли десятки могил на кладбище. Фото: hk.npu.gov.ua

"В ходе проверки полицейские установили, что участниками события являются два брата 6 и 11 лет и 10-летняя девочка. Также устанавливается причастность к совершению преступления 9-летней девочки, которая предложила своим товарищам развлечься таким образом", - указано в сообщении.

В Харьковской области четверо детей разнесли десятки могил на кладбище. Фото: hk.npu.gov.ua

В полицию обратилась 65-летняя жительница села, которая пришла навестить могилу сына и услышала шум. При виде женщины дети разбежались, однако она проследила до подъезда одного из них и попыталась провести воспитательную работу, однако по итогам разговора решила вызвать правоохранителей. 

В Харьковской области четверо детей разнесли десятки могил на кладбище. Фото: hk.npu.gov.ua

Сейчас все дети опрошены, полиция принимает заявления от потерпевших. Отмечается, что в соответствии с ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УКУ, виновникам или их опекунам может грозить до 7 лет ограничения свободы.

Напомним, на центральном кладбище Сум неизвестный изуродовал две могилы участников АТО, похороненных на Аллее славы.

Как сообщала "Страна", на кладбище в Новоград-Волынском неизвестные повредили 3 надгробия на местах захоронений воинов из АТО.

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