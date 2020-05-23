Четверо детей в возрасте от 6 до 11 лет намеренно повредили десятки памятников на могилах Слобожанского кладбища. Таким образом дети решили развлечься.

Об этом сообщает Нацполиция Харьковской области.

"В ходе проверки полицейские установили, что участниками события являются два брата 6 и 11 лет и 10-летняя девочка. Также устанавливается причастность к совершению преступления 9-летней девочки, которая предложила своим товарищам развлечься таким образом", - указано в сообщении.

В полицию обратилась 65-летняя жительница села, которая пришла навестить могилу сына и услышала шум. При виде женщины дети разбежались, однако она проследила до подъезда одного из них и попыталась провести воспитательную работу, однако по итогам разговора решила вызвать правоохранителей.

Сейчас все дети опрошены, полиция принимает заявления от потерпевших. Отмечается, что в соответствии с ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УКУ, виновникам или их опекунам может грозить до 7 лет ограничения свободы.

Напомним, на центральном кладбище Сум неизвестный изуродовал две могилы участников АТО, похороненных на Аллее славы.

Как сообщала "Страна", на кладбище в Новоград-Волынском неизвестные повредили 3 надгробия на местах захоронений воинов из АТО.