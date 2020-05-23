В то время как в Украине за сутки выявили 432 зараженных коронавирусом, в Китае новых случаев распространения инфекции не обнаружено вовсе.

Об этом в субботу, 23 мая, информирует Национальная комиссия здравоохранения КНР.

По данным ведомства, с 22 мая также не было ни одного летального случая среди больных с диагнозом Covid-19. Из медучереждений Китая за сутки были выписаны 3 человека.

Также 252 человека, которые ранее контактировали с зараженными, были освобождены от медицинского наблюдения.

Напомним, что недавно в китайском городе Ухань, который называют "родиной" коронавируса, подтвердился первый случай Covid-19 с начала апреля.

Тем временем новый очаг распространения инфекции был зафиксирован на территории Южной Америки. Так, к настоящему времени Бразилия занимает третью строчку в списке стран, где выявлено высокое число заражений.