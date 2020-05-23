В Вышгороде под Киевом группа несовершеннолетних напала на троих жителей города и нанесла несопоставимые с жизнью травмы от огнестрельного ранения ветерану АТО, герою Игорю Корниенко с позывным "Корней". Он был бывшим бойцом "Айдара".

Об этом сообщает Национальная полиция Киевской области.

Так, один из нападавших - 16-летний парень во время стычки заметил у Корниенко в сумке огнестрельное оружие, выхватил его и застрелил 45-летнего ветерана. Отмечается, что происшествие случилось около трех часов ночи.

Игорь Корниенко с позывным "Корней"

"Около 3 часов ночи произошло столкновение между группой молодых людей и двумя взрослыми мужчинами. Во время драки один из компании, где были несовершеннолетние, заметил у своего противника в сумке оружие. Выхватил его и совершил прицельный выстрел. В это время один из компании стрелка ударил другого мужчину, который потерял сознание. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении", - указано в сообщении.

После произошедшего один из пострадавших вызвал полицию, однако спасти Корниенко не удалось - он скончался на месте. По приезду правоохранители изъяли оружие МКМ-072СБ и патроны к нему.

Напомним, в Соломенском районе Киева возле вокзала в ночь на 29 декабря неизвестные забили до смерти ветерана АТО.

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении социальной защиты для людей с инвалидностью, которые являются ветеранами АТО на Донбассе. Изменения в законе о статусе ветеранов войны повышают уровень социальной защиты всех категорий участников антитеррористической операции (АТО), а также волонтеров, добровольцев и участников боевых действий на территории других стран, которые получили инвалидность.