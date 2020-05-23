В киевском метрополитене нанесли разметку для соблюдения пассажирами дистанции в 1,5 метра. Данные меры были предприняты в рамках возобновления работы подземки с 25 мая.

Фотографии из столичного метро опубликовало издание "УНН" в субботу, 23 мая.

Так, желтые полосы расположены в 1,5 метра друг от друга на платформах, возле касс и турникетов. Как отметили журналисты, разметка уже нанесена на станциях Демеевская и Голосеевская.

Разметка в метро Киева. Фото: УНН

Разметка в метро Киева. Фото: УНН

Разметка в метро Киева. Фото: УНН

Напомним, что ранее сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что метро в Киеве будет открыто только после того, как в столице снизится уровень заражаемости коронавирусом. Тем не менее, через некоторое время в Минздраве передумали, и разрешили киевской подземке заработать с 25 мая.

Также мы подробно писали о том, по каким правилам киевляне смогут воспользоваться метрополитеном в условиях коронавирусного карантина в столице.